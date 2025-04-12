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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yükleyici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz." - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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