Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Bayramı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler ile milli sporcuları kabul etti

ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.