Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Bayramı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Bayramı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcular ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı. Etkinlikte, gençliğin önemi ve sporun ulusal birlikteliği üzerindeki etkileri vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler ile milli sporcuları kabul etti

ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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