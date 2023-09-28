Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Federal Almanya Cumhuriyeti Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi 1. Başkan Yardımcısı ve Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Rainer Schmeltzer ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi 1. Başkan Yardımcısı ve Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Rainer Schmeltzer ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisindeki Türk asıllı milletvekilleri de yer aldı.
Kabulde, Türkiye- Almanya ilişkileri, deprem, enerji, ekonomi ve Almanya'da yaşayan Türk toplumu konuları ele alındı.
Kaynak: AA / Politika