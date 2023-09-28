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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Federal Almanya Cumhuriyeti Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi 1. Başkan Yardımcısı ve Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Rainer Schmeltzer ile beraberindeki heyeti kabul etti.