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Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi Üyelerine Projelerini Anlattı

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Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine anlattı.

Çankırı, DTO İzmir Şubesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

Konak'ın, eski günlerini özlemle aradığını, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaştığını belirten Çankırı, sorunların çözümü için yola çıktıklarını ifade etti.

Çankırı, İzmir'in önemli bir liman kenti olduğunu ve bu anlamda hak ettiği değere yeniden ulaşması için çalışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu şehir çok güzel bir şehir. Bu liman şehrini Türkiye'nin ihracatında iki numaralı şehir haline getirmek için hep beraber, merkezi hükümetiyle yerel yönetimiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki vatandaşlarıyla tekrardan kalkındırmamız lazım."

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Politika

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