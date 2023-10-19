Çorum'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ve Dodurga ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Osmancık Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Ateş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlık müessesinin 190 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulandı.

Çorum'un Osmancık ve Dodurga ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmancık Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Ateş, Osmancık Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Yazı Mahallesi Muhtarı Murat Haykır, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin 190 yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.

Muhtarların genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Haykır, "Muhtarlık, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir." dedi.

Törene Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkan Vekili Şeref Keskin, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Osmancık Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar da katıldı.

Törenin ardından mahalle ve köy muhtarları, Osmancık Kaymakamı Akpay'a ziyarette bulundu.

Dodurga

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette muhtarların sorun ve talepleri görüşüldü.

Kaymakam Vatansever, muhtarların günlerini tebrik etti.