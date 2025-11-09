Cizre-Silopi yolunda çalışmalar hızla ilerliyor

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre- Silopi yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Cizre-Silopi yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Tatar, "Güzeller Rampası'nda 12,5 metrelik kot düşürme ve yol eğiminin yüzde 10'dan yüzde 4'e indirilmesi yönündeki çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için bu önemli güzergahta kalıcı bir çözüm oluşturuyoruz" dedi.

Tatar, 2 bin 750 metrelik hattın 850 metresinin trafiğe açıldığını, kalan bin 900 metrelik bölümde ise plent miks temel (PMT) serim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kısa süre içerisinde bu bölümün de tamamlanmasıyla birlikte Şırnak'ımıza yakışan bir yolu hizmete sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tatar, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Şırnak'ta hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK