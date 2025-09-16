Çin, Küresel İnovasyon Endeksi'nde İlk 10'a Girdi, Almanya 11. Sıraya Düştü

Çin, dünyanın en yenilikçi ülkeleri sıralamasında ilk kez ilk 10'a girerek, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'yı 11. sıraya itti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2025 raporunda dünyanın en yenilikçi ülkeleri sıralandı. Ülkelerin her yıl inovasyon kapasiteleri ve başarılarına göre sıralandığı listenin zirvesinde, 2011 yılından bu yana dünyanın en yenilikçi ülkesi seçilen İsviçre yer aldı. İsviçre'yi, İsveç ve ABD izledi.

WIPO tarafından 139 ülkenin 78 faktör göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulan listede, dünyanın en büyük Ar-Ge harcamalarını yapan ülke olma yolunda ilerleyen Çin, ilk kez en yenilikçi 10 ülke arasına girdi. Listede geçtiğimiz yıl 9. sırada yer alan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise Çin'in yükselişinin ardından 11. sıraya geriledi.

Listenin ilk 10'unda ABD'nin ardından sırasıyla Güney Kore, Singapur, İngiltere, Finlandiya, Hollanda ve Danimarka yer aldı.

Türkiye, 43. sırada yer aldı

Listede 2013'ten bu yana en fazla yükselen ülkeler arasında yer alan Türkiye ise 43. sırada yer aldı. Türkiye, Dünya Bankası'nın üst ve orta gelirli ülkeler sınıflandırmasında Çin ve Malezya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Son bir yıl içinde patent başvurularının yaklaşık dörtte birini Çin gerçekleştirdi

Rapora göre son bir yıl içinde uluslararası patent başvurularının yaklaşık dörtte birini Çin gerçekleştirdi. Ülkenin ekonomik gücü ve endüstriyel bilgi birikiminin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilen patent başvurularında liderliği Çin üstlenirken, başvuruların toplamda yüzde 40'ını üstlenen ABD, Japonya ve Almanya'nın her biri ise hafif düşüşler kaydetti. - NEW YORK