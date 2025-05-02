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Çin, ABD'nin Gümrük Vergileri Görüşme Teklifini Değerlendiriyor

Çin, ABD'nin Gümrük Vergileri Görüşme Teklifini Değerlendiriyor
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır gümrük vergileri konusunda yapılan görüşme teklifini değerlendirdiğini bildirdi. ABD'nin gümrük vergilerini iptal etmek için harekete geçmeye hazır olması gerektiği ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır gümrük vergileri konusunda gelen görüşme teklifinin "değerlendirildiğini" bildirdi.

Çin medyası, ABD'nin yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapmak için birçok kanal aracılığıyla Çin'e ulaştığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama, Çin Ticaret Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır gümrük vergileri konusunda gelen görüşme teklifinin "değerlendirildiği" ifade edildi. ABD'nin Trump'ın yüzde 145'lik gümrük vergileri konusunda görüşmek üzere Çin'e başvurduğu ve Pekin'in kapısının görüşmelere açık olduğu belirtildi. ABD'nin "hatalı uygulamaları düzeltmek" ve tek taraflı gümrük vergilerini iptal etmek için harekete geçmeye hazır olması gerektiği kaydedilen açıklamada, Washington'un müzakerelerde "samimiyet" göstermesi gerektiği ifade edildi. "ABD son zamanlarda birçok kez ilgili taraflar aracılığıyla Çin'e bilgi iletmek için inisiyatif aldı ve Çin ile konuşmayı umduğunu söyledi" denilen açıklamada, Pekin'in "teklifi değerlendirdiği" belirtildi. Açıklamada, "Görüşmeleri zorlama ve şantaj yapmak için bir bahane olarak kullanmaya çalışmak işe yaramayacaktır" ifadesi kullanıldı.

ABD tarafından ise Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ticaret geriliminin azaltılması konusunda ilerleme kaydedileceğini umut ettiklerini ifade etti. Bessent, ABD medyasına verdiği röportajda, "Çinlilerin bir anlaşmaya varmak isteyeceklerinden eminim. Dediğim gibi, bu çok adımlı bir süreç olacak. Önce gerilimi düşürmemiz gerekiyor, ardından büyük bir ticaret anlaşmasına odaklanmaya başlayacağız" dedi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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