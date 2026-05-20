Çin doğruladı: ABD'den 200 Boeing uçağı satın alınacak

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ülkeye yaptığı ziyaret sırasında "Çin, 200 adet Boeing uçak sipariş edecek" açıklamasını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile siyasi ve ekonomik alanlarda birçok konuda uzlaşmaya vardı. Görüşme kapsamında Çin'in 200 Boeing uçağı satın almayı kabul ettiğini açıklayan Trump'ın sözlerine Pekin yönetiminden de doğrulama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den 200 Boeing uçağı satın alınacağı belirtilerek, "Anlaşmaya göre ABD, uçak motoru parçaları ve bileşenleri için Çin'e tedarik garantisi sağlayacak. İki taraf ayrıca ekim ayında varılan gümrük vergisi ateşkesinin uzatılması için çalışacak ve her biri 30 milyar dolar veya daha fazla değerdeki ürünlerde gümrük vergisi indirimleri sağlamayı hedefleyecek" denildi.

Açıklamanın Çinli lider Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada yapılması dikkat çekti.

Trump açıklamıştı

Trump, 15 Mayıs'ta Çin Devlet Başkanı Xi'nin üst düzey görüşme sırasında 200 adet Boeing uçağı sipariş etmek istediğini söylemişti. Trump, Çin ile uçak anlaşmasının Boeing'in beklentilerini aştığını söyleyerek, "Bugün kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları. Bu büyük bir olay. 200 büyük uçak. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing 150 istiyordu, o 200 verdi" demişti. Trump, anlaşmanın teslimat takvimi ve uçak modellerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Boeing'den yapılan açıklamada ise, "Çin pazarının Boeing uçak siparişlerine yeniden açılması yönünde çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirildi. İlk aşamada 200 uçaklık bir taahhüt alındı ve bunun ardından ek siparişlerin gelmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı