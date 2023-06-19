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CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatı

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanı'mız Kenan Nuhut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaşamanı yitiren CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında yayınladığı mesaj şöyle:

"Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanı'mız Kenan Nuhut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kenan Nuhut Spor Politika Haberler

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