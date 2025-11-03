CHP Sözcüsü Yücel: Ekonomi Yönetimi Halkın Gerçeklerine Ulaşamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin, "İktidar enflasyon hedeflerini sürekli revize etmektedir. Ancak buna rağmen halkın gerçeklerine yaklaşan bir ekonomi yönetimi olmadığı ortadadır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde 4 saat süren MYK'nin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anarken, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı.

Yücel, AK Parti'nin 23 yıl önce iktidara geldiğini anımsatarak, "AKP iktidarı, bu ülkeye adalet vadetti ama her alanda adaletsizlik getirdi. Kalkınma vadetti ama yokluk ve yoksulluk getirdi, emekliyi 16 bin liraya, asgari ücretliyi 22 bin liraya mahkum etti. Bu felaketlerden kurtulmanın tek çözümü ise sandıktır." ifadelerini kullandı.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmalarına değinen Yücel, kimsenin soruşturulmaktan ya da yargılanmaktan muaf olmadığını, delil varsa kovuşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Yücel, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre tutuksuz yargılamanın asıl, tutuklu yargılamanın istisna olduğunu kaydederek, "İddiaları destekleyen somut ve kuvvetli deliller olmadan gizli tanıklarla, etkin pişmanlık adı altında ifade veren iftiracılar üzerinden yürüyen süreçler, hukuki değil siyasidir." görüşünü savundu.

"Adalet tecelli etti demek mümkün değil"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararı değerlendiren Deniz Yücel, hiçbir cezanın, yakınlarını kaybedenlerin yüreklerindeki yangını söndüremeyeceğini vurgulayarak, "Ancak böyle acı olayların bir daha yaşanmaması için emsal teşkil edecek nitelikte bir kararın verilmesini çok önemli buluyoruz. Tüm sorumlular yargılanıp hak ettikleri cezayı alıncaya kadar Bolu Kartalkaya faciasında 'Adalet tecelli etti' demek mümkün değildir." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Yücel, profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığına dair iddialara ilişkin, "Türk futboluna sürülen bu leke derhal temizlenmelidir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifa etmeyi düşünmemesi, kamuoyu önüne çıkıp detaylı bir açıklama yapmaya bile gerek duymaması çok düşündürücü." değerlendirmesini yaptı.

"Ekonomide iktidarın uçan hedefleri değil halkın yaşadığı gerçekler belirleyicidir"

Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden hükümeti eleştiren Yücel, şunları kaydetti:

"Ekonomide iktidarın uçan hedefleri değil halkın yaşadığı gerçekler belirleyicidir. İktidar enflasyon hedeflerini sürekli revize etmektedir. Ancak buna rağmen halkın gerçeklerine yaklaşan bir ekonomi yönetimi olmadığı ortadadır. AKP, bu ülkedeki kaynakları, zenginliği paylaşmak değil, halkı yoksulluğa alıştırmak üzerine kurulu bir ekonomi programı uygulamaktadır. Bu anlayışı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2026 yılı Bütçe Teklifi'nde de görüyoruz. Demokrasiden, hukuktan, özgürlüklerden, sosyal devletten uzaklaşan bir iktidarın kusurlarını kapatma telaşı içinde yaptığı bütçe, halkın bütçesi değildir."

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceğine dair iddialar üzerine bir soruya da Yücel, "Bugün konuyu biz de takip ettik, Koray Bey'in açıklamalarını okuduk. CHP'nin böyle bir gündemi yoktur. Koray Bey'in de açıklaması nettir. Böyle bir şey olmadığını bugün için ifade edebilirim." yanıtını verdi.