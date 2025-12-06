Haberler

CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısında yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. 18 üyeden oluşan yeni MYK'da 7 yeni isim yer alırken, 12 eski üye listede yer almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay sonrasında ilk Parti Meclisi (PM) genel merkezde toplandı. 2 saat süren toplantıda yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Özel'in açıkladığı listeye göre 7 yeni isim CHP MYK'de yerini aldı. Önceki dönem MYK'den 12 isim listede yer almadı ve MYK üye sayısı 23'ten 18'e düştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı MYK listesi şu şekilde:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çiftçi

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

İnsan Hakları : Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'ler: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre - ANKARA

