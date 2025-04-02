CHP'nin Boykot Çağrısı Van'da Beklenen Etkiyi Yaratmadı

CHP'nin boykot çağrısı Van'da karşılık bulmadı

VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısı, Van'da beklenen etkiyi oluşturmazken, kent genelinde alışveriş hareketliliği normal seyrinde devam etti.

CHP Genel Başkanı Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vatandaşlara 2 Nisan günü alışveriş yapmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Ancak Van'daki esnaf ve vatandaşlar, bu çağrıya kayıtsız kalarak günlük alışverişlerini sürdürdü. Kentteki esnaf, böyle bir boykotun ekonomik anlamda olumsuz etkiler oluşturacağını kaydetti.

"Tam anlamıyla garabet"

Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi Faruk Tasan, şahsi menfaatlerin hiçbir zaman halkın ve devletin menfaatlerinin üzerine çıkmaması gerektiğini belirtti. Bazı sıkıntılı durumların 86 milyona yansıtılmaması gerektiğini ifade eden Tasan, "Çocuklarımızın geleceği olan yerel üretimin ve üretim bantlarının durması gibi bir girişim son derece tehlikelidir. Allah göstermesin gelecekte çocuklarımıza sunacağımız hiçbir şey kalmaz. Özellikle bu üretim bantlarının durmaması için çalışmamız gerekiyor. CHP'nin yaptığı bu açıklama, tam anlamıyla garabet olarak nitelendirilebilecek bir durumdur. Asıl mücadelemiz, yerel üretimin durmasını istemek değil, aksine yerel üretimi artırmak olmalıdır" dedi.

"Marketimiz hiçbir şekilde etkilenmedi"

Marketlerinin bu süreçten hiçbir şekilde etkilenmediğinin de altını çizen Tasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boykot süreciyle ilgili olarak, çok şükür ki marketimiz hiçbir şekilde etkilenmedi ve etkilenmeyecek de. Çünkü halkımız, kendisine dışarıdan bir saldırı veya yanlış bir fikir empoze edilmek istendiğinde, buna karşı kendini hazırlıyor ve bu yanlışı düzeltecek güce sahip. Bu konuda onlara güvenim tamdır. Öte yandan, İsrail'e destek veren tüm ürünleri mağazamızdan çıkardık ve bu konuda çok şükür olumlu bir ivme yakaladık. Cirolarımız da bu süreçte arttı. Dün Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın hemen ardından İsrail medyasının bu açıklamaya destek verdiğini gördük. Bunun Türkiye'nin yararına olmadığını ve dış mihrakların işine yaradığını açıkça görebiliyoruz."