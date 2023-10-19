CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, 12. Kalkınma Planı'nı eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 12. Kalkınma Planı'nın hayalden öteye gidemeyeceğini iddia etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12. Kalkınma Planı'nın geçen günlerde açıklandığını anımsattı.

AK Parti iktidarında 21 yılın geride kaldığını ifade eden Sarıbal, "2011 yılında da 2023 yılı hedeflerini açıklamışlardı. Şu kadar gayrisafi milli hasıla, şu kadar kişi başına milli gelir, şu kadar refah, şu kadar işsizlik... Bunların hiçbiri olmadı. Bir hikaye yazmışlardı. O hikayeyi gerçekleştirmek için değil, sadece bir prodüksiyon olarak ortaya koymuşlardı. Şimdi de 260 sayfalık yeni bir prodüksiyon ortaya koydular." dedi.

İktidarın 21 yılda yapılmayanları 5 yılda yapıp yapmayacağını soran Sarıbal, "Oysa muhteşem yazmışlar. Ben de yazsam aşağı yukarı böyle yazardım. Planda o kadar çok madde var ki bu, 'Biz bunların hiçbirini başaramadık, şimdi de yeni hayaller, yeni organizasyonlar, yeni prodüksiyonlar yaparak bunu sunuyoruz. Biraz da bununla oyalanın." anlayışı. 12. Kalkınma Planı tamamen hayal satan, gündüz düşleri pazarlayan bir metinden ileriye gidecek hiçbir sonuç içermemektedir." ifadelerini kullandı.