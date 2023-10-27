CHP Milletvekili: KYK Yurdundaki Asansör Kazası Cinayettir

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Halıcı, yurt yönetimi ve KYK Genel Müdürü, Valilik ile Gençlik ve Spor Bakanı'nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili "Bu bir kaza değil, cinayettir. Utanmasalar bu hayatını kaybeden öğrenci arkadaşımızı da suçlayacaklar. Yurt yönetimi başta olmak üzere KYK Genel Müdürü, Valilik ile Gençlik ve Spor Bakanı bunun hesabını acilen vermelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında asli görevlerimizden biri de bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmaktır" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini ve asansöre binen öğrencilerin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"ISPARTA'DA, ÇANAKKALE'DE, BURSA'DA YURTLARDA YEMEKLER KURTLU, EKMEKLER KÜFLÜ"

Halıcı, şunları söyledi:

" Aydın'da KYK yurdumuzda bir asansör faciası yaşadık. Neden facia diyoruz? Çünkü hiçbir önlem alınamadığı için göstere göstere gelen bir kazadan bahsediyoruz. Aydın KYK Güzelhisar Kız Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu genç bir arkadaşımızı, üniversite öğrencisi arkadaşımızı kaybettik. Yine 15 kişi de yaralı olduğunu resmi kaynaklardan öğrendik. Isparta'da, Çanakkale'de, Bursa'da yurtlarda yemekler kurtlu, ekmekler küflü. Yatakhaneler hapishane gibi. Çocuklarımız maalesef geçinemedikleri ve barınamadıkları için gençlerimiz intihar etmeye başladılar.

"UTANMASALAR BU HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ ARKADAŞIMIZI DA SUÇLAYACAKLAR"

Bunları düzeltmenizi geçtik, gençlerin canını dahil koruyamadıklarını görüyoruz. Yurttaki öğrenciler konuyu defalarca dile getirmişler, asansörde sorun olduğunu... Aylar öncesinden CİMER'e ve KYK'ya çeşitli şikayetler yapıyor bu öğrenci arkadaşlarımız. Fakat, karşılığında hiçbir şey yapılmadığı gibi bu kardeşimizin de hayatını kaybettiğini üzülerek öğreniyoruz. Bu bir kaza değil, cinayettir. Gençlik ve Spor Bakanlığı da açıklamasında, bir öğrencinin panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu düpedüz bir aymazlık ve yüzsüzlük. Utanmasalar bu hayatını kaybeden öğrenci arkadaşımızı da suçlayacaklar. Dolayısıyla yurt yönetimi başta olmak üzere KYK Genel Müdürü, Valilik ile Gençlik ve Spor Bakanı bunun hesabını acilen vermelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında asli görevlerimizden biri de bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmaktır."