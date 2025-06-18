CHP Lideri Özgür Özel, Memleket Partisi'ni Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel, Memleket Partisi'ni Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ederek, birlik çağrısı yaptı. Özel, Memleket Partisi'ni 'baba ocağı' olarak nitelendirirken, İnce de ziyareti önemsediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette CHP için 'baba ocağı' tabirini kullanan Özel, İnce'yi birlik olmaya ve bahsi geçen baba ocağına davet etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan 2 genel başkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Baba ocağına en yakın parti, Memleket Partisi'dir"

CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün Memleket Partisi'ni, Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ettik. Çok değerli bir heyetle bizi kabul ettiler. Elbette tüm siyasi partileri ziyaret ettik ve ülke gündemini konuştuk. Tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var bizim için. Biz Türkiye İttifakı diyoruz. Baba ocağı diyoruz. Baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir CHP ve bir baba ocağı varsa, o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partisi'dir" diye konuştu.

"Bu ziyareti çok önemsiyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ise Türkiye'nin ve çevre ülkelerin zor günlerden geçtiğine değinerek, "Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda İran-İsrail savaşı. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurumlarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Özgür Özel'i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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