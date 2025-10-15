CHP lideri Özgür Özel'den 'ilk 100 gün' vaadi: Faizleri sileceğiz

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tahliyesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 62'ncisini İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN "İLK 100 GÜN" VAADİ

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde 'ilk 100 gün' geniş kapsamlı ekonomik rahatlama sağlayacaklarını söyledi. Özel, takibe düşmüş kredi kartı borçlarının faizlerinin silineceği, anaparanın taksite bağlanacağı; tarım kredilerinin faizlerinin kaldırılacağı ve eksi bakiyeli hesapların faizlerinin silinip anaparalarının bölüneceği vaadinde bulundu.

"MİLLETİ FAİZ SARMALINDAN KURTARACAĞIZ"

Özel'in konuya ilişkin sözleri şu şekilde: "Biz, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların bir arada durabildiğini gösteren Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakına sözümüz olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hem de öyle çok beklemeden, ilk 100 gün içinde takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz, borcun anaparasını da böleceğiz, söz veriyorum. Ayrıca çiftçiler çok zor durumda. Bunların tarım kredileriyle ilgili faizleri kaldıracağız, ana paralarını böleceğiz, eksi bakiyeye düşmüş hesapların faizlerini sileceğiz, anaparasını böleceğiz. Milleti iktidarımızın ilk 100 gününde bu faiz sarmalından, AK Parti'nin kara düzeninden kurtaracağız, rahat bir nefes aldıracağız."