CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacağını söyleyerek, "Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.

KOCATEPE'DE EMEKLİLERE MESAJ

Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada emekli maaşlarının alım gücünün gerilediğini savundu. Özel, en düşük emekli maaşının geçmişte asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde bulunduğunu, bugün ise asgari ücretin 0,7 katına düştüğünü söyledi; emeklinin maaşıyla aldığı çeyrek altın miktarının azaldığını vurguladı.

"GÖZLERİNDEKİ ÖFKEYİ GÖRÜYORUM"

Özel, son dönemde sahada "daha önce görmediği düzeyde bir öfke" gördüğünü belirterek sosyal bir krizin yaklaştığını ifade etti. Meclis'te en düşük emekli maaşı için yürütülen çalışmalara da değinen Özel, milletvekillerinin Genel Kurul sürecinde nöbet tuttuğunu söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkarmayı öngören düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduğu, teklifin komisyondan geçtiği ve nihai kararın Genel Kurul'da verileceği belirtildi.

"HAFTAYA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLACAK"

Bahçeli'nin "sefalet ücreti" ifadesini hatırlatarak Meclis'teki oylamaya dikkat çeken ve tüm partilerle görüşerek uzlaşmaya açık bir öneri sunacaklarını ifade eden Özel, "Herkes sözünü tutarsa... Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar ama esas oylama Meclis'te. Diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak bütün partilerin uzlaşabileceği bir öneri vereceğiz. Eğer bu maaşa 'Sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değil çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.