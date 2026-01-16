Haberler

CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'te oylanacağını belirterek "Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak" dedi

  • En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.
  • AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkarmayı öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve komisyondan geçti.
  • En düşük emekli maaşı bugün asgari ücretin 0,7 katı seviyesinde bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacağını söyleyerek, "Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.

KOCATEPE'DE EMEKLİLERE MESAJ

Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada emekli maaşlarının alım gücünün gerilediğini savundu. Özel, en düşük emekli maaşının geçmişte asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde bulunduğunu, bugün ise asgari ücretin 0,7 katına düştüğünü söyledi; emeklinin maaşıyla aldığı çeyrek altın miktarının azaldığını vurguladı.

"GÖZLERİNDEKİ ÖFKEYİ GÖRÜYORUM"

Özel, son dönemde sahada "daha önce görmediği düzeyde bir öfke" gördüğünü belirterek sosyal bir krizin yaklaştığını ifade etti. Meclis'te en düşük emekli maaşı için yürütülen çalışmalara da değinen Özel, milletvekillerinin Genel Kurul sürecinde nöbet tuttuğunu söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkarmayı öngören düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduğu, teklifin komisyondan geçtiği ve nihai kararın Genel Kurul'da verileceği belirtildi.

"HAFTAYA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLACAK"

Bahçeli'nin "sefalet ücreti" ifadesini hatırlatarak Meclis'teki oylamaya dikkat çeken ve tüm partilerle görüşerek uzlaşmaya açık bir öneri sunacaklarını ifade eden Özel, "Herkes sözünü tutarsa... Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar ama esas oylama Meclis'te. Diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak bütün partilerin uzlaşabileceği bir öneri vereceğiz. Eğer bu maaşa 'Sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değil çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErol Birol :

Adamsın Özelsin!!!!!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Hadi inşallah SSK Bağkur emeklileri perişan

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaksut Güneşler:

Haftaya çok güzel şeyler olacak demiş, Bin lira zam yapacaklar haberi gören iki katına çıkıyor sanacak

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızafer_karabalik:

onu biliyoruz zaten cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe giriyor başka şey ne ki heyecan olsun ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

emekli memurların 2023 yılında beri gasp edilen seyyanen zam hakkını da meclise sunu ki ciddi ve gerçekçi olduğunuza inanalım. yoksa sadece basit bir şov olur.. eğer samimi ve gerçekçi ise madem ittifak halinde hareket edeceksiniz adaleti sağlayın tüm oylar ve destek sizin Parti'ye verilecektir. kurun bir seçim ittifakı emekli memurların desteğini alın ...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

