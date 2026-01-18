Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz: Parti olarak biz dersimizi iyi çalışacağız

CHP'li Yavuzyılmaz: Parti olarak biz dersimizi iyi çalışacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "CHP olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için bilgiyle, deneyimle ve kararlılıkla hareket edecek; geleceğin kadrolarını omuz omuza vererek oluşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "CHP olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için bilgiyle, deneyimle ve kararlılıkla hareket edecek; geleceğin kadrolarını omuz omuza vererek oluşturacağız" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı, İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin bugün AK Parti eliyle içine sürüklendiği bu tablo bir tesadüf değil; sadece küresel gelişmelerin sonucu da değil. Bu kriz, AK Parti'nin bilerek ve isteyerek yaptığı tercihlerin doğrudan bir sonucudur. Bu nedenle şu soruları sormak zorundayız; 'Neden fakirleşiyoruz?' 'Neden emeklilerin maaşını artıramıyoruz?' 'Neden işçilerin ve memurların gelirlerini yükseltemiyor, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayamıyoruz?'" diye konuştu.

Yavuzylmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Irak-Türkiye petrol taşımacılığı ile yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeleri de eleştirdi.

Partisinin yol haritasına da değinen Yavuzyılmaz, "CHP olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için bilgiyle, deneyimle ve kararlılıkla hareket edecek; geleceğin kadrolarını omuz omuza vererek oluşturacağız. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımız ve torunlarımız için bu bayrağı yere düşürme şansımız da hakkımız da yok. Bu mücadelede yapıcı eleştirilerle kenetlenerek, birbirimize yol göstererek hep birlikte yolumuzu açacağız. Hedeflediğimiz gelecek, hepimizin daha mutlu, daha dürüst ve daha liyakatli olduğu bir sistemi inşa edecek altyapıyı kurmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu