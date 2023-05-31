Tezcan: Değişim ve dönüşüm Kılıçdaroğlu önderliğinde olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti içindeki değişim ve dönüşümün liderleri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gerçekleşeceğini söyledi. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun liderlik yeteneği sayesinde CHP'nin toplumun önemli bir kesimiyle buluştuğunu ve 2019 yerel seçimlerinde büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Ayrıca, parti içinde fezlekelerle ilgili endişelerin olmadığını ve Kılıçdaroğlu'nun hukuk önünde hesap vermekten kaçınmayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Tezcan, yeni dönemde parlamentoda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yapacaklarını söyledi.