CHP'li Seyit Torun: Fındık Üreticisi Zor Durumda

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticisinin zor durumda olduğunu söyledi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmemesinin ayrımcılık olduğunu savunan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı emekli çiftçilerin de bu ikramiyeden yararlanamadığını ifade eden Torun, çiftçilere yönelik her desteğin en üst seviyede verilmesi gerektiğini belirtti.

Torun, "iktidarın çiftçiye değer vermemesi" nedeniyle fındık üreticisinin zor durumda ve dar boğazda olduğunu öne sürdü.

Fındık üreticisine verilen alan bazlı desteklerde 2014'ten itibaren hiçbir artırım yapılmadığını savunan Torun, mazot ve gübre fiyatlarında yaşanan artışların çiftçileri olumsuz etkilediğini kaydetti.

CHP'li Torun, fındık üretiminde alan bazlı destek yerine ürün bazlı destek verileceğine ilişkin iddiaların da endişe verici olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde fındık rekoltesinde düşüş yaşandığına dikkati çeken Torun, "Fındık üreticilerimizin ellerinde kalan ürünlerinin piyasa koşullarına uygun olarak kilogram başına en az 120 lira üzerinden alımına başlanması gerekmektedir." dedi.