CHP'li Sarıbal: Yerli Tütün Üretiminin Artırılması İçin Önlemler Alınmalı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yerli tütün üretiminin artırılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Tütün mamullerinden alınan vergiyi eleştiren Sarıbal, "ÖTV zammı sonrası en ucuz sigara paketi 82 lira, en pahalısı 86 lira oldu. Devlet, en çok vergiyi sigara ve alkolden alıyor. Sigara zararlı ama vergi yararlı. İktidarın temel anlayışı bu." eleştirisinde bulundu.

Türkiye'de yerli tütün üretiminin yaklaşık 75 bin ton olduğunu ve üretimin her geçen yıl azaldığını öne süren Sarıbal, "Bu ülkedeki insanların içtiği tütünün yüzde 81'i yabancı tütün. 2024 yılında 116 bin ton tütün ithal ettik. Anadolu tütünün merkezi sayılır ama maalesef bugün geldiğimiz nokta bu. TÜİK verilerine göre geçen yıl 366 milyon dolarlık tütün ihracatına karşı 714 milyon dolarlık ithalat yapmış durumdayız." diye konuştu.

TEKEL'in özelleştirilmesiyle tütün üretiminin yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakıldığını iddia eden Sarıbal, yerli tütün üretiminin artırılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.