CHP'li Sarıbal: OVP'deki enflasyon hedefleri tutmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2027 yılı için yüzde 21, 2028 yılı için yüzde 13,5, 2029 yılı için ise yüzde 9 oranında enflasyon olacak. Çok net söyleyelim, tutmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Orta Vadeli Program'da yer alan hedeflere ilişkin, "2027-2029 Orta Vadeli Programı, 6 Eylül'de yayınlandı. Elbette çok geniş rakamlar, bilgiler, yüz binlerce sözcükle donatılmış ve her zaman olduğu gibi algıyı yöneten bir mekanizmaya dönüştürülmüş. Daha işin başındayken, 2025-2028 Orta Vadeli Program'da 2026 yılının enflasyon rakamını yüzde 16 olacağını hedefliyordu. Ancak bu program, yani saray iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Mehmet Şimşek programının enflasyon hedefini, 2027-2029 yılları dönemini kapsayan programda yüzde 28 olarak revize ettiler. Hemen hemen yüzde 100'e yakın bir değişiklik var. Gerekçe gösterilebilir; İran savaşı veya başka gerekçeler ortaya konabilir ama bu kadar büyük bir değişim asla sadece İran savaşı, Körfez mücadelesi üzerinden konuşulamaz, söylenemez, ortaya konamaz. Dolayısıyla Orta Vadeli Program açıklanırken bile 2026-2028 Orta Vadeli Program'ın başarısızlıkla, öngörüsüzlükle yapıldığını ortaya koydu. Orta Vadeli Program'a göre 2027 yılı için yüzde 21, 2028 yılı için yüzde 13,5, 2029 yılı için ise yüzde 9 oranında enflasyon olacak. Çok net söyleyelim, tutmayacak" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİNİN MEZAR TAŞLARINI DİKİYOR'

Orta Vadeli Program'da stratejik kalemlere ayrılan bütçe paylarının artırılmasına rağmen, tarıma ayrılan bütçenin yüzde 30 oranında düşürüldüğünü kaydeden Sarıbal, merkezi bütçeden faize ayrılan payı eleştirdi. Sarıbal, "Bu Orta Vadeli Program çiftçinin hızlıca mezar taşlarını dikiyor. Bu programda çiftçinin girdi fiyatlarını kontrol altına alan bir düzenleme var mı, yok. Mazot, gübre, ilaç parasını yüzde 21 enflasyon hedefiyle artırıyorsan, o zaman çiftçinin girdilerini buna göre destekleyeceksin. Mazot, gübre yüzde 21'i aşarsa destekleyeceksin, buna dair bir düzenleme var mı, yok. 'Sözleşmeli tarım' diyorsun; ancak sözleşmeli tarımda devlet desteği var mı? Bu ne demek? Yapılan sözleşmelere göre tüccar çiftçiye hakkını ödeyecek mi, bunun güvencesi kim, çiftçiye ücretini ödeyecek kamu kurumu güvencesi var mı, taban fiyat var mı, maliyete göre bir fiyatlandırma var mı? Bunların cevabı Orta Vadeli Program'da yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı