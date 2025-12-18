CHP'li Sarıbal, TARİŞ'in zeytinyağı alım fiyatlarını geç açıkladığını söyledi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TARİŞ'i 2025-2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatını geç açıkladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TARİŞ'in 0,3 asit yemeklik yağ için kilo başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira, 1 asit için ise 280 lira alım fiyatı açıkladığını belirtti.

Sarıbal, "Küçük üretici, borcu olan üretici, nakde sıkışan üretici, zeytinyağını sıktırıp kap parasını bekletme imkanı olmayan üretici, ürününü çok daha düşük fiyatlarla sattı. Bu kooperatifler çiftçinin zor gününde, dar gününde imkansızlıkların olduğu dönemlerde çiftçinin yanında olması gereken kurumlar." diye konuştu.

Bu yıl zeytin rekoltesinin geçen yıllara göre çok daha düşük olduğunu anlatan Sarıbal, "Bu kadar geç fiyat açıklamasını elbette bir eksiklik olarak görmekteyiz. Ürün dalından toplanıp ilk sıkım başladığı andan itibaren bu fiyatların açıklanması gerekirdi. Eksikliği görmüş olmaları kıymetli ama ne yazık ki olan küçük çiftçimize oldu." ifadesini kullandı.