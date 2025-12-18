Haberler

CHP'li Sarıbal, TARİŞ'in zeytinyağı alım fiyatlarını geç açıkladığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TARİŞ'in zeytinyağı alım fiyatlarını geç açıklamasını eleştirerek, küçük üreticilerin zor durumda kaldığını söyledi. Sarıbal, fiyatların ürün hasat edilmeden önce açıklanması gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TARİŞ'i 2025-2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatını geç açıkladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TARİŞ'in 0,3 asit yemeklik yağ için kilo başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira, 1 asit için ise 280 lira alım fiyatı açıkladığını belirtti.

Sarıbal, "Küçük üretici, borcu olan üretici, nakde sıkışan üretici, zeytinyağını sıktırıp kap parasını bekletme imkanı olmayan üretici, ürününü çok daha düşük fiyatlarla sattı. Bu kooperatifler çiftçinin zor gününde, dar gününde imkansızlıkların olduğu dönemlerde çiftçinin yanında olması gereken kurumlar." diye konuştu.

Bu yıl zeytin rekoltesinin geçen yıllara göre çok daha düşük olduğunu anlatan Sarıbal, "Bu kadar geç fiyat açıklamasını elbette bir eksiklik olarak görmekteyiz. Ürün dalından toplanıp ilk sıkım başladığı andan itibaren bu fiyatların açıklanması gerekirdi. Eksikliği görmüş olmaları kıymetli ama ne yazık ki olan küçük çiftçimize oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title