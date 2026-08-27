Haberler

CHP'li Sarıbal'dan çiftçiye destek mesajı: 'Çiftçimiz yalnız değildir'

CHP'li Sarıbal'dan çiftçiye destek mesajı: 'Çiftçimiz yalnız değildir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bursa Karacabey'deki domates üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Sarıbal, çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayarak, 'Bu bozuk düzen değişebilir, halktan ve üretenden yana yeni bir düzen inşa edeceğiz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Bursa'nın Karacabey ilçesinde domates üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinerek, Ticaret Bakanlığı'nın fabrikaların domatesleri toz, toprak ve çürüme nedeniyle kabul etmediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

'TOZU DA OLUR TOPRAĞI DA'

Sarıbal, "Domates nerede üretiliyor? Sarayda mı, apartmanda mı, dairede mi, gökyüzünde mi? Bu domatesler açık alanda ve tarlada üretiliyor. Toprağın içinde ister mekanizasyonla hasat olsun, ister elle hasat olsun mutlaka tozu da olur, toprağı da olur, taşı da olur" diye konuştu. Sarıbal, "Üreterek zarar eden çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yanında olduğumuzu açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz" diyerek, sorunun fiyat, denetim ve iktidarın temel tarım politikalarından kaynaklandığını söyledi.

'YENİ BİR DÜZEN İNŞA EDECEĞİZ'

Son çiftçinin son arazisini satıp sistemden çıkmasıyla ülkenin bağımsızlığını kaybedeceğini söyleyen Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir. Tek şeye ihtiyacımız var; ülkemize, insanımıza ve elbette kendimize güveneceğiz. Bu ülkede halktan yana, demokrasiden yana, üretenden yana, toprağımızdan yana, güneşimizden yana yeni bir düzeni hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak

Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Seçmeli ders olacak
Sakiler hayranlarını üzen haber! Yıllardır birlikteydiler, yollar ayrıldı

Sevilen müzik grubundan üzen haber! Yollar ayrıldı
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
ABD’de 11 Eylül davası 2028'e ertelendi

Dünyayı karıştırmıştı! Yargılanmaya başlayacak
Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı