CHP'li Sarıbal'dan çiftçiye destek mesajı: 'Çiftçimiz yalnız değildir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Bursa'nın Karacabey ilçesinde domates üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinerek, Ticaret Bakanlığı'nın fabrikaların domatesleri toz, toprak ve çürüme nedeniyle kabul etmediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

'TOZU DA OLUR TOPRAĞI DA'

Sarıbal, "Domates nerede üretiliyor? Sarayda mı, apartmanda mı, dairede mi, gökyüzünde mi? Bu domatesler açık alanda ve tarlada üretiliyor. Toprağın içinde ister mekanizasyonla hasat olsun, ister elle hasat olsun mutlaka tozu da olur, toprağı da olur, taşı da olur" diye konuştu. Sarıbal, "Üreterek zarar eden çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yanında olduğumuzu açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz" diyerek, sorunun fiyat, denetim ve iktidarın temel tarım politikalarından kaynaklandığını söyledi.

'YENİ BİR DÜZEN İNŞA EDECEĞİZ'

Son çiftçinin son arazisini satıp sistemden çıkmasıyla ülkenin bağımsızlığını kaybedeceğini söyleyen Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir. Tek şeye ihtiyacımız var; ülkemize, insanımıza ve elbette kendimize güveneceğiz. Bu ülkede halktan yana, demokrasiden yana, üretenden yana, toprağımızdan yana, güneşimizden yana yeni bir düzeni hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı