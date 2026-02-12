Haberler

CHP'li Pala, üniversite hastanelerindeki sorunlarını anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te yaptığı açıklamada, sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında ciddi bir ücret dengesizliği olduğunu vurguladı. Pala, üniversite hastanelerinin ekonomik destek ihtiyacına dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Sağlık Bakanlığı kurumlarında çalışanlar ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında çok ciddi bir ücret dengesizliği var." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ekonomik sorunlar yaşadığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin kendi yağıyla kavrulmasının mümkün olmadığını, döner sermayeden kaynak aktarılmaması durumunda çalışanların ekonomik olarak çok büyük zorlukla karşılaştıklarını anlatan Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı kurumlarında çalışanlar ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında çok ciddi bir ücret dengesizliği var. Bu durum akademik kadroları ve diğer sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Bütün bunlar bilinmesine rağmen herhangi bir adım atılmıyor. Çözüm önerisi basittir: Hem hükümetin hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Sağlık Bakanlığının bir masada oturup üniversite hastanelerini acilen desteklemesi gerekir. Bu destek, hem finansal olarak hem kadro hem de teknoloji alanında mutlaka sağlanmalıdır. Tıp fakülteleri bu ülkenin gözbebeğidir. Orada iyi hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri yetiştirmek hepimizin temel görevlerinden birisidir."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti