CHP'li Ocaklı, Rize'de yapılması planlanan kafes tipi balık çiftlikleri projesine tepki gösterdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize'nin Pazar ilçesinde yapılması planlanan kafes tipi balık çiftlikleri projesine ilişkin, "Tehlikeler yüzünden bunun karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu, ülkenin ve Rize'nin çıkarınadır." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rize'nin Pazar ilçesinde 3 farklı şirketin kafes tipi balık çiftlikleri kurmayı planlığını anımsatarak, bu çiftliklerin balıkçılıkla ilgilenenlerin geçimini işgal edeceğini, uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceğini söyledi.

Bölgede yaşayanların kafes balıkçılığını istemediğini, kendisinin de onların yanında durduğunu anlatan Ocaklı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize seyahatinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile aynı uçakta uçtum. Kendisine, uçuş güvenliğinin nasıl tehlikeye sokulabileceğine ilişkin bilgi verdim." ifadesini kullandı.

Konuyu ilgili başka makamlara da ilettiğini belirten Ocaklı, "Bu projeyi durdurmak için daha neyi beklemek gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Su ürünlerinin kafeslerde yetiştirilmesine karşı olmadıklarını, ancak bunun denizi kirletmeyecek ve çeşitli zararlar vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Ocaklı, "Saydığım tehlikeler yüzünden bunun karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu, ülkenin ve Rize'nin çıkarınadır." diye konuştu.

