CHP'li Ocaklı'dan Vergi Teklifine Sert Eleştiri

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin vatandaşa ek külfet getireceğini öne sürdü.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştirdi.

Düzenlemeyle tek evi olanlardan gelir vergisi istisnasının kaldırılacağını, eksik ödenen tapu harçlarının cezasının 4 katına çıkarılacağını, ikinci el araç almanın zorlaşacağını savunan Ocaklı, "Galericilere 'sen her yıl iş yeri açma ruhsatını yenileyeceksin' deniliyor. Galericiler her yıl yeniden değerleme oranına göre ruhsat alacak. Noter harçları da artacak. Artık binde 2 daha fazla noter harcı ödeyeceğiz. Tüm bunları göz önüne alınca otomobiller artık daha pahalı olacak." ifadelerini kullandı.

Teklifte halkın yararına hiçbir düzenleme bulunmadığını ileri süren Ocaklı, "34 maddelik teklifle her toplum katmanından ceza ya da vergi almaya ilişkin bir düzenleme yapılmış. Bu düzenlemenin vatandaşa getireceği ek zorluğun maliyeti 500 milyar lira." dedi.