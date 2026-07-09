Haberler

CHP'li Kaya: Bir vekilin zammı kadar maaş alamayan emekliler var

CHP'li Kaya: Bir vekilin zammı kadar maaş alamayan emekliler var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, milletvekili emeklisi olarak maaşına gelen zammın 23 bin lira olduğunu, buna karşın milyonlarca emeklinin en düşük maaşının da 23 bin lira olduğunu belirterek adaletsizliği eleştirdi. Kaya, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmadığını, bu farkların faiziyle ödenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Ben bir milletvekili emeklisiyim. Benim maaşıma gelen zam tek başına 23 bin lira. Buna karşın milyonlarca vatandaşımızın mahkum edildiği en düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Allah'tan korkun. İnsanlar, bu ülkede bir vekilin sadece aldığı zam kadar bile maaş elde edemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz' ifadelerini hatırlatarak, "Bu artış o zaman 8 bin 77 TL olarak açıklanan seyyanen zam ile birlikte vaadedilmiştir. Ancak seçimlerin ardından çıkarılan 7456 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 40'ıncı madde kapsamında kamu görevlilerine verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuata ve verilen söze rağmen memur emeklilerine yansıtılmamış; böylece eşitlik, kazanılmış haklar ve sosyal güvenlik ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Bugün tartışılan konu yeni bir hak talebi değildir. Tartışılan konu, seçim öncesinde kamuoyuna açık biçimde verilen sözün yerine getirilmesi ve hukukun gereğinin yapılmasıdır" dedi.

'BU ADALETSİZLİĞİ KESİNLİKLE DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Emekli maaşlarının yalnızca memurların değil, tüm ülkenin yarası olduğunu söyleyen Kaya, "Ben bir milletvekili emeklisiyim. Benim maaşıma gelen zam tek başına 23 bin lira. Buna karşın milyonlarca vatandaşımızın mahkum edildiği en düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Allah'tan korkun. İnsanlar, bu ülkede bir vekilin sadece aldığı zam kadar bile maaş elde edemiyor. Bu düzeni, bu adaletsizliği kesinlikle değiştireceğiz" diye konuştu.

'TÜM FARKLAR YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMELİ'

Kaya, "Memurlara verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda memur emeklilerine de eksiksiz olarak yansıtılmalıdır. 3 yıldır ödenmeyen tüm farklar yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenmelidir. Memur emeklileri ayrıcalık değil, haklarını istemektedir. Beklenen yeni bir lütuf değil, hukukun gereğinin yerine getirilmesi, verilen sözün tutulması ve milyonlarca memur emeklisine yıllardır yaşatılan mağduriyetin derhal sona erdirilmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

20 yaşında ama cezası yaşının 4 katı! Kıskıvrak yakalandı
Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü

Yunan F-16 uçağı alev topuna döndü! O anlar kamerada