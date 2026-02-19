CHP'li Gürer, Ticaret Bakanlığının tavuk ihracatını durdurma kararını eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığının tavuk ihracatını durdurma kararını eleştirerek, "İhracatın durdurulması iç piyasada tavuk fiyatının düşürülmesi amacıyla yapılmıştı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte marketlere gittiğinizde beyaz ette fiyatın düşmediğini, belli marketlerde de fiyatın arttığını görüyoruz." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsanların ramazan ayında "nasıl iftar sofrası kurarım" düşüncesinde olduğunu söyleyen Gürer, "Ekonomik sorunlar ne ramazanın geçmişteki coşkusunu ne de bayramın tadını yaşatır oldu." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararını da eleştiren Gürer, şöyle devam etti:

"Bu sınırlamaya rağmen ne ürünlerin fiyatı düşüyor ne de yurt dışında tekrar o ürünler pazara gittiğinde aynı pazara sahip olabiliyor. Ramazan öncesi et fiyatlarındaki artışı önleyemeyen iktidar, beyaz etin fiyatını sabitleyebilmek için ihracatı aniden durdurdu. Yaklaşık 2 milyon 800 bin ton piliç üreten bir ülkeyiz. Bunun da yüzde 15, yüzde 20'sini ihracat yapıyoruz. 2025 yılında 547 bin ton ihracat gerçekleşti. Şu an ihracat durdurulmuş durumda. İhracatın durdurulması iç piyasada tavuk fiyatının düşürülmesi amacıyla yapılmıştı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte marketlere gittiğinizde beyaz ette fiyatın düşmediğini, belli marketlerde de fiyatın arttığını görüyoruz."