CHP'li Güneşhan: Her Öğrenciye Günde Bir Öğün Ücretsiz Beslenme Hakkı Tanınmalı

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, her öğrenciye günde bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkı tanınması gerektiğini söyledi.

Güneşhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında çocukların beslenme kriziyle karşı karşıya kaldığını savundu.

OECD verilerine göre, öğrencilerin haftada en az bir öğün atlama oranında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu söyleyen Güneşhan, sağlıklı beslenemeyen bir çocuğun eğitimde başarılı olmasının mümkün olmadığına işaret etti.

Her öğrenciye günde bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkı tanınması gerektiğini belirten Güneşhan, "Kantin fiyatları bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı. Tost 70 lira, ayran 15 lira, yani bir tost-ayran menüsü 85 lira. Yemekhanesi olan okullarda ise tabldot yemek 200 liraya çıktı. Bu şartlarda milyonlarca dar gelirli ailenin, çocuğuna sağlıklı bir öğün aldırması imkansız hale gelmiştir. Çocuklarımız okula aç gidiyor, derse aç giriyor." diye konuştu.