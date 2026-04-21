CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Aydın'da panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Aydın'da düzenlenen Milli Savunma Politikaları Paneli'nde, savunma sanayinin önemine dikkat çekti ve partisinin bu alandaki eleştirilerine yanıt verdi.

Partisinin Aydın il başkanlığınca Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bağcıoğlu, milli savunmanın hassas bir konu olduğunu belirtti.

Savunma sanayiinin önemine dikkati çeken Bağcıoğlu, bu alanda gururlandıran çok büyük hikayeler bulunduğunu, zafiyetleri de ortaya koymanın görevleri olduğunu söyledi.

Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayiine karşı" söylemlerinin yanlış ve iftira olduğunu ifade ederek, "Öyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında savunma sanayii etkin, denetlenebilir ve adil bir proje yönetimiyle ve kayırmacılıktan uzak personel yönetimiyle daha da ileri gidecek." dedi.

Savunma sanayiini daha ileriye götürmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bağcıoğlu, bu konuda insan kaynaklarının da yeterli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim