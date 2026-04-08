CHP'li Kaya, nakliyecilerin ehliyet ceza puanına ilişkin düzenleme yapılmasını istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, nakliyecilerin ehliyet ceza puanlarına ilişkin, "Bu işi ticari yapan şoför esnafımız için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şarttır. Trafik cezaları da makul seviyelere çekilmelidir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, trafik cezalarının nakliyecileri "perişan ettiğini" savundu.

Nakliyecilerin uzun yolda ceza yemeden yolculuk yapamadığını, yüksek cezalar nedeniyle ceza puanlarının yükseldiğini ve ehliyeti kaybetme riski yaşadıklarını söyleyen Kaya, "Bu işi ticari yapan şoför esnafımız için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şarttır. Trafik cezaları da makul seviyelere çekilmelidir." dedi.

Nakliyeci esnafının günlük araç kullanma süresinin 12 saate çıkması gerektiğini söyleyen Kaya, "Her dört saatte bir dinlenme olacak şekilde takograf yeniden düzenlenmelidir. Uzun yolda ne yazık ki dinlenme alanları yok denecek kadar az. Birçok tesis şoför esnafımızı kabul etmiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, Avrupa'daki gibi dinlenme alanlarının bir an önce oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trafik cezalarını eleştiren Kaya, "ÖTV yanlışlığının bir an önce düzeltilmesi ve trafik cezalarının yeniden düzenlenerek makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaya, esnafın prim borçlarının faizinin silinmesini ve ana borçlarının da yapılandırılmasını talep etti.