CHP'li Kaya, nakliyecilerin ehliyet ceza puanına ilişkin düzenleme yapılmasını istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında nakliyecilerin trafik ceza puanlarının düzenlenmesi ve dinlenme alanlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Kaya, yüksek trafik cezalarının nakliyecileri zor durumda bıraktığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, nakliyecilerin ehliyet ceza puanlarına ilişkin, "Bu işi ticari yapan şoför esnafımız için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şarttır. Trafik cezaları da makul seviyelere çekilmelidir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, trafik cezalarının nakliyecileri "perişan ettiğini" savundu.

Nakliyecilerin uzun yolda ceza yemeden yolculuk yapamadığını, yüksek cezalar nedeniyle ceza puanlarının yükseldiğini ve ehliyeti kaybetme riski yaşadıklarını söyleyen Kaya, "Bu işi ticari yapan şoför esnafımız için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şarttır. Trafik cezaları da makul seviyelere çekilmelidir." dedi.

Nakliyeci esnafının günlük araç kullanma süresinin 12 saate çıkması gerektiğini söyleyen Kaya, "Her dört saatte bir dinlenme olacak şekilde takograf yeniden düzenlenmelidir. Uzun yolda ne yazık ki dinlenme alanları yok denecek kadar az. Birçok tesis şoför esnafımızı kabul etmiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, Avrupa'daki gibi dinlenme alanlarının bir an önce oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trafik cezalarını eleştiren Kaya, "ÖTV yanlışlığının bir an önce düzeltilmesi ve trafik cezalarının yeniden düzenlenerek makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaya, esnafın prim borçlarının faizinin silinmesini ve ana borçlarının da yapılandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım