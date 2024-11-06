Üye Girişi
Haberler

CHP'li Akay, Karabük'ün Gençlik ve Spor Taleplerini Bakan'a İletti

CHP'li Akay, Karabük'ün Gençlik ve Spor Taleplerini Bakan'a İletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Teklifi üzerindeki görüşmelerde, Karabük'teki gençlik sorunlarını gündeme getirdi ve çözüm bekleyen talepleri aktardı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmesinde Karabük'ün taleplerini dile getirerek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sıkıntıları aktardı.

Milletvekili Akay, bölgede yaşanan sorunları dile getirerek Karabüklülerin taleplerini Bakan Bak'a iletti. Milletvekili Akay, "Karabük Milletvekili olarak bölgeden gelen bir sürü konu var. Örneğin, Yenice ilçemizde meslek yüksekokulu var, KYK yurdu yok. Stadyum her saat açık kalmıyor. Güvenlik kamerası sorunu var, spor salonunda eğitmen yok. Eflani ilçesinde Meslek yüksekokulu var. KYK yurdu olmadığı için öğrencilerin birçoğu kaydını dondurmuş. Burada şu anda yaklaşık 120 öğrenci var ve ev kiraları da burada bile 13 bin-15 bin lira civarında. Bu sorunun giderilmesini bekliyorlar, bekliyoruz. Ovacık'ta da meslek yüksekokulu var, Kredi Yurtlar Kurumu yok. Bu sorunların acil olarak giderilmesi gerekiyor."dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Bayern Münih- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.