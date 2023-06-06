CHP kongre sürecini başlatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Parti Meclisi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu kongre sürecinin bugün başlatılmasına karar verdiklerini açıkladı. Ayrıca yerel seçim hazırlıklarına da başladıklarını belirten Öztrak, tüzük değişikliği için bir komisyon kuracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ilk kez toplanan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK), basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası genel merkezde basın açıklaması yaptı. Öztrak, dün atanan MYK üyelerinin her birinin kendi alanında uzman isimlerden oluştuğunu söyledi. Öztrak, "Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız" dedi.