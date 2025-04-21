CHP, İmamoğlu'na Yönelik Hukuksuzluklara Karşı Eylem Başlatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP, Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara, yargı darbesine karşı bir eylemlilik içerisindedir. Bu, Ekrem başkanımızı ve yol arkadaşlarını dışarı çıkartana kadar devam edecektir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı 4 saat sürdü.

Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ile diğer belediye başkanları hakkında başlatılan soruşturmaları eleştirdi.

Partisinin, hafta sonu Yozgat'ta düzenlediği mitingi hatırlatan Yücel, "Yozgatlı bir çiftçi çıktı, 'Turpla, şalgamla devlet yönetilmez, hukuk ile adalet ile yönetilir.' dedi. Abdullah Ceylan'ın bu tek cümlesi, Türkiye'nin hali pür melalini hepimize özetledi. AKP'nin 'Yozgat bizimdir' ezberi, cumartesi günü bozuldu." diye konuştu.

Yücel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirdiği örgüt denetimindeki ön seçimde 15,5 milyon imza toplandığını anımsatarak, "Adayımızı cezaevinde tutsak eden, sandığı milletin önünden kaçıran, millet iradesine meydan okuyup, yok sayan bu anlayışa karşı hepinizin bildiği gibi yeni bir imza kampanyamız var. Hedefimiz 28 milyon imza." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili AYM kararını okutmasına yönelik eleştirilere yanıt veren Yücel, "Sayın Karaca, Denizli milletvekilidir, Meclis başkan vekilliği görevine seçilmiş bir kişidir, hukukçudur. Burada Karaca, yine bir hukukçu olan Sayın Kurtulmuş'un yapması gerekip de 1,5 yıldır yapmadığını yapmış, anayasa hükmünün gereğini yerine getirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararının TBMM'de okunması, bir prosedürün yerine getirilmesidir." dedi.

"Filistin'e özgürlük istemek, hiçbir partinin tekelinde değil"

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen gösteriyi hatırlatan Yücel, "Biz 'Özgür Filistin' sloganı atınca kanunsuz, siz atınca yasal öyle mi? 'Filistin'e özgürlük' demenin nesi kanunsuz? Filistin'e özgürlük istemek, soykırıma hayır demek hiçbir partinin tekelinde değildir, olamaz. Yapılan ayrımcılık aynı zamanda anayasal bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, bir gazetecinin sorusu üzerine, 23 Nisan'da Ankara'da, 26 Nisan'da ise Mersin'de miting gerçekleştirecekleri belirterek, şunları kaydetti:

"Sonraki haftalarda yine her hafta sonu bir miting yapmayı planlıyoruz. İller üzerinde şu an çalışılıyor. 19 Mayıs'ta İzmir'de bir miting yapmayı planladığımızı ifade edebilirim. CHP, Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara, yargı darbesine karşı bir eylemlilik içerisindedir. Bu, Ekrem başkanımızı ve yol arkadaşlarını dışarı çıkartana kadar devam edecektir."