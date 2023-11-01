CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Yargıya Eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın ilgili dairesine dosyayı sürüncemede bırakmakla suçladığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı öğrenci burslarının yetersiz olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Eğer bir ülkede bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına direniyorsa, karar vermiyorsa ve bu dosyayı sürüncemede bırakmak için Yargıtay'ın ilgili dairesine yolluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Burada bir, derhal gereğinin yapılmasını bir kez daha söylüyoruz, Can Atalay burada olmalı. İki, 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, heyeti hakkında soruşturma açılmalı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Başarır, özetle şöyle konuştu:

"Maalesef ki bugün aramızda olması gereken arkadaşımız hala cezaevinde. Anlamadığımız bir şekilde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'ye, Anayasa'ya, halkın iradesine karşı bir direnç gösteriyor. Anayasa Mahkemesi kararları hepimizi bağlar. AYM, gerekçeli kararı mahkemeye göndermiş, 27 Ekim'de 13. Ağır Ceza Mahkmesi'ne gereğinin yapılması için bir yazı daha yollamış ve şunu söylemiş: Bir, yeniden yargılama, infazın durdurulması, tahliye kararının verilmesi… Geldiğimiz nokta vahim. Eğer bir ülkede bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı direniyorsa, karar vermiyorsa ve bu dosyayı tekrar sürüncemede bırakmak için Yargıtay'ın ilgili dairesine yolluyorsa sözün bittiği yerdeyiz...Burada bir, derhal gereğinin yapılmasını bir kez daha söylüyoruz. Can Atalay burada olmalı. İki, 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, heyeti hakkında soruşturma açılmalı. HSK'ya sesleniyorum; bir kez yargıda üst mahkemeyi, Anayasa Mahkemesi'ni hiçe saymanın yolu açıldığı zaman bu ülkede adaleti sağlayamayız...

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İSTANBUL PLANLAMA AJANSI'NIN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE EN AZ GÜNDE 12 İLE 14 BİN LİRA ARASINDA GİDERİ VAR. OYSA SENİN VERDİĞİN BURS, GÜNDE 66 LİRA. ONLA EKMEK ARASI DÖNER ALAMIYOR"

Dün Cumhurbaşkanı marifetmiş gibi öğrenci burslarını açıkladı. Hep söylediğim bir şey var. Ne verdiğinizin önemi yok. Verdiğinizle bu ülkenin öğrencisi, emeklisi, işçisi ne alabiliyor? Lisans öğrencisi, üniversite öğrencisi İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre en az günde 12 ile 14 bin lira arasında gideri var. Oysa senin verdiğin burs, günde 66 lira. Onla ekmek arası döner alamıyor. Bir öğün yemek yiyemiyor."