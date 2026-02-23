Haberler

CHP'de Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısında Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarını ele aldı. Toplantıda 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşmasının hazırlıkları da değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde CHP Lideri Özel başkanlığında Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, 2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Politika Başkanları, kendi alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatler çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundu.

