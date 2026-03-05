Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Haymana'da iftar programında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Haymana'da iftar programında konuştu Açıklaması
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerin ziraat kredilerinin faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceğini ve mazot fiyatlarına yönelik düzenlemeler yapacağını açıkladı. Ayrıca, tarımda alım garantili üretim modeli ile çiftçilere destek vereceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz geldiğimizde sadece zirai kredilerin değil, çiftçinin ziraat için kullandığı bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceğiz." dedi.

Özel, ?Haymana Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlı olmasını diledi ve özellikle Müslüman dünyasında yaşanan savaşların, akan kanın ve gözyaşının bir an önce durmasını temenni etti.

Çiftçinin ağzının tadının olmadığını öne süren Özel, eskiden bir kilo buğday satınca 6 litre mazot alınabildiğini, şimdi ise bir kilo buğdaya bir kilo mazot alınamadığı yönünde görüş bildirdi.

Özel, Türkiye'de ortalama çiftçi gelirinin 19 bin 700 lira olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü çiftçiye hakkı verilmiyor. Kanun diyor ki 'gayri safi milli hasılanın yüzde biri çiftçilere destekleme primi olarak dağıtılır.' AK Parti hükümetleri kanunda yazmasına rağmen yüzde 1 vermiyor, binde 2 veriyor. Yani yüzde birin 5'te birini veriyor. Biz geldiğimizde sadece zirai kredilerin değil, çiftçinin ziraat için kullandığı bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceğiz. Ana parayı da 5'e böleceğiz ve çiftçilerin hepsine bir nefes alma imkanı yaratacağız. Mazotta yüzde 40 sadece KDV var, üstüne bir de ÖTV var. Biz mazottan ÖTV'yi kaldıracağız ve nasıl AK Parti iktidarı denizdeki gemilere, yatlara, kotralara ÖTV'siz mazot veriyorsa, CHP iktidarında da mazot pompada bugün olduğu gibi 65 lira değil, mazot çiftçiler için 31-32 lira olacak."

Tarımda alım garantili üretim modelini getireceklerini vurgulayan Özel, çiftçinin sezon başında ne ekeceğini, ne destekleme alacağını, kaç paraya satacağını ve kime satacağını bileceğini söyledi.

Özel, Türkiye'de süt-yem paritesinin doğru uygulanmadığına işaret ederek, "CHP'nin iktidarında yem-süt paritesi 1,6 olarak uygulanacak, bunun altında süt satılmayacak. Fiyat altına düşerse biz sütçüye alım garantisi veriyoruz. Aradaki farkı biz karşılayacağız." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
