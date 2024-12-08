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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Diyarbakır'da Partililerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Diyarbakır'da Partililerle Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da düzenlenen programda partililere bölgedeki sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Şahbaz, işsizlik, sağlık ve eğitim alanlarındaki sıkıntılara dikkat çekerek, eşit vatandaşlık ilkesine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

Şahbaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ile CHP İl binasında düzenlenen programda, partililerle görüştü.

Burada konuşan Şahbaz, Diyarbakır'ın bölgenin ve ülkenin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da uzun süredir çalışma yapmayı planladıklarını ancak gündemdeki yoğunluk nedeniyle gecikmeli olarak kente geldiklerini ifade eden Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki sorunlar maalesef Diyarbakır'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de çok ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor ve hissediliyor. İşsizlik, ekonomi politikalarının getirdiği yoksulluk, eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısındaki sorunlar, sanayi altyapımızdaki yetersizlikler, tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi bölgemizde de önemli bir sorun. Sağlık hizmetlerine ulaşımdaki eksikler, özellikle kırsal alanda sağlığa erişimdeki sıkıntılar ve tüm Türkiye'de sağlığa ulaşımdaki eksiklikler bu bölgemizde de kendisini gösteriyor."

Şahbaz, sağlık alanında belirttiği sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık ilkesi gereği eşit vatandaş olarak yaşaması gerektiğini belirterek, demokratik sosyal hukuk devletinde, laik devlette hep birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir Türkiye'yi tekrar inşa edeceğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Politika
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