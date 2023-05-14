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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: "Verilecek karara hepimiz sayılı olmak durumundayız"

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: "Verilecek karara hepimiz sayılı olmak durumundayız" Tekirdağ'da oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Verilecek karara hepimiz sayılı olmak durumundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: "Verilecek karara hepimiz sayılı olmak durumundayız"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Verilecek karara hepimiz sayılı olmak durumundayız" dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'ndaki 1316 nolu sandıkta kullandı.

Öztrak oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tabi milletimizin en önemli günlerinden biri. Milli irade bugün tecelli edecek. Bundan sonarki 5 yıl ülkeyi kimlerin yöneteceğine milletimiz karar verecek. Verilecek karara hepimiz saygılı olmak durumundayız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Bugün yine Anneler günü ve Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Politika

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