CHP, en düşük emekli maaşına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 zam önerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 oranında artırılarak 40 bin liranın üzerine çıkarılması ve ülkede kimsenin maaşının açlık sınırı altında kalmamasını öneriyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Partisinin emekli maaşlarıyla ilgili bir teklifi olduğunu aktaran Sarı, "23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 oranında artırılarak 40 bin liranın üzerine çıkarılması ve ülkede kimsenin maaşının açlık sınırı altında kalmamasını öneriyoruz. 23 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilerin de buna paralel biçimde bütün ücretlerine yüzde 70 zam yapılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada dış politikaya ilişkin stratejik gelişmelerin yeniden ele alındığı bir zamanda olduklarını dile getirerek, "Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mekke Anlaşması'nı, Bedir Mutabakatı'nı değerlendirdiğimizde, Doğu Akdeniz'den Süveyş'e, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na kadar bir güvenlik ve deniz hattı koridorunun oluşturulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu koridorda çok önemli bir yer edindiğini görüyoruz." dedi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ulusal çıkarlara uygun olduğunu vurgulayan Sarı, "Eleştirilerimizi yapıyoruz ancak Mekke Anlaşması, bölgede ortaya çıkacak jeopolitik boşluklar ve Türkiye'nin bu boşlukları doldurması açısından ulusal menfaatlerine aykırı bir anlaşma anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Sarı ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni önemli bulduklarını ifade etti.

Sorular

Müslim Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin kongre takvimindeki değişikliğe ilişkin soru üzerine Sarı, kurultay takviminin başlangıç gününün bugün, son gününün ise 14 Şubat 2027 olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurultay ve kongre sürelerine ilişkin bir tedbir kararı var. Geri çekilme süreci netleşmediği ve tamamlanmadığı için bir hukuki tartışmaya yer vermemek üzere sadece başlangıç tarihini 15 gün sarkıtmış olduk. Bu 15 gün içerisinde mahkemenin karar vereceğini değerlendiriyoruz. İl ve ilçe kongreleriyle ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok."

Sarı, erken seçime yönelik soruyu ise "2028'e sarkmış bir seçimi erken seçim olarak görmüyoruz. Son 1 ay, 2 hafta, 2 ay kala yapılan seçim, bizim nazarımızda erken seçim değildir, desteklediğimiz bir şey değildir. Ancak Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği şey şudur, muhalefet partisi olarak ne zaman erken seçim yapılırsa yapılsın bundan kaçmayız, onu kastediyor. 1 ay, 2 ay 1 yıl kala yapıldığı zaman da kaçmayacağız. Orada vurgulamak istediği yanlış anlaşılmaya neden oldu." şeklinde yanıtladı.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayının nitelikleri sorulan Sarı, "CHP olarak cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok. CHP'nin yetkili kurullarında aday profili, adayın kimler olacağına ilişkin bir tartışma yapılıyor değil. CHP'nin yetkili organlarına ve kurullarına intikal etmiş herhangi bir tartışma yok. Bu tartışmayı erken buluyoruz. Önümüzde daha süreç var, bu süreçte zamanı geldiğinde çeşitli değerlendirmeler yapacağız." yanıtını verdi.

"Mutlak butlanla ilgili olası bir onay kararında Özgür Özel'in fotoğrafının buradan tamamen kaldırılacağı da iddia ediliyor." şeklindeki soruya Sarı, "Özgür Özel ve o dönemin yönetimi mahkeme kararı kesinleştiğinde yok hükmünde sayılmış oluyor. Bu durum karşısında bu aradaki dönemde yapılan bütün iş ve eylem yok sayılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA