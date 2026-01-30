Haberler

CHP'li Günaydın: Emekli aylığı düzenlemesinin iptalini istiyoruz

CHP'li Günaydın: Emekli aylığı düzenlemesinin iptalini istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, emekli aylığı düzenlemesine dair Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Günaydın, yeni düzenlemenin emeklilere 'sefalete yol açan bir ücret' olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Dün Resmi Gazete'de yayınlanan bu düzenlemeyi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay, bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş durumdadır. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğün durdurulmasını istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, "16,5 milyon emeklimiz için, 'Sefalet ücreti' denilebilecek bir düzenlemeyi, CHP'nin tüm haklı itirazlarına rağmen TBMM'den geçirdiler. CHP tam 2 hafta boyunca hem Meclis'te nöbet tuttu hem de emekli örgütleri ve sendikalarla birlikte çalışarak bu konuyu kamuoyunun bir numaralı gündemi haline getirdi. Emekli yurttaşlarımızın bilgisine, vicdanına sundu. Bunlara rağmen bu yasayı TBMM'den geçirmekte tereddüt etmediler. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan bu düzenlemeyi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay, bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş durumdadır. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye, bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Günaydın ayrıca, intibak düzenlemesi ile seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin de konuşan Günaydın, "İstanbul Silivri'de görülüyor bu dava. Aziz İhsan Aktaş 4 Haziran 2015'te tahliye edilmiş, etkin pişmanlıktan yararlanmış. Sonra canlı yayınlara çıkartılmış. 'Suç örgütü lideri' diye hakkında iddianame yazılan, canlı yayınlara çıkartılıyor. Özel muamelelerle, yanında korumalarla beraber Silivri'de duruşma salonuna giriyor, çıkıyor ve bu adam kendisini canlı yayında ifade ediyor. 'Ben yalnızca CHP'li belediyelerle çalışmadım' diyor. '99 AKP'li belediye, 27 MHP'li belediye, 21 kayyım belediyesi, 132 kamu kuruluşu ile de birlikte iş yaptım' diyor. Şimdi herkesin vicdanına sesleniyorum; bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerle çalıştığı zaman suç örgütü lideri, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırıyor ama 99 AKP'li belediye, 27 MHP'li belediye ile çalışırken ya da diyelim ki Yargıtay'la, Meclis'le, Türk Hava Yolları'yla, üniversitelerle çalışırken pirüpak bir vatandaş öyle mi? Buna mı inanacağız? Araçsallaştırdığınız yargı üzerinden ortaya çıkan bu manzaralara hiç kimsenin inanmayacağı çok açıktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı