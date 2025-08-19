CHP'den Memur Zamlarına Sert Eleştiri: Yetersiz Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, memur ve memur emeklilerine yapılan yeni zam teklifiyle ilgili, "Merkez Bankası 2026 yılında enflasyonun yüzde 20 olarak çıkmasının da söz konusu olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla yapılan artış Merkez Bankası'nın öngördüğünün üzerine çıkan bir artışa denk gelmemektedir. Hala Merkez Bankası enflasyon tahminine paralel bir artışla karşı karşıyayız. Kamu işvereni tarafından yapılan bu artış çok yetersiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karatepe, 5 milyonun üzerinde kamu çalışanının 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkacak ya da sürecin sonunda belli olacak artış oranını beklediğini söyleyerek, "Hatırlayacağınız gibi yaklaşık 10 gün önce iktidar kamu çalışanlarına ilk teklifini açıklamıştı. Hepimiz 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6'lık oranı nasıl buldular diye merak ettik. Fakat bu merakımız uzun sürmedi. Geçen hafta Merkez Bankası yılın 3'üncü enflasyon raporunu yayımladı. Hem 2025 yılı için hem de 2026 ve takip eden yıllara ilişkin enflasyonun nasıl seyredeceğine ilişkin düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Çok ilginçtir; 2026 yılında Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon oranını yüzde 16 olarak açıklandığını geçen hafta perşembe günü yapılan Enflasyon Raporu sunumunda net biçimde gördük" dedi.

'ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYE KARARLILAR'

Kamu çalışanlarına teklif edilen yüzde 16,6 zam ile bire bir örtüşen bir enflasyon tahmini olduğunu net biçimde gördüklerini belirten Karatepe, "Bu bize şunu gösteriyor; aslında iktidar uygulamakta olduğu programı uygulamaya oldukça kararlı. Yani çalışanları yoksullaştırmaya, enflasyon karşısında ezdirmeye oldukça kararlı. Her ne kadar Merkez Bankası ücret artışında kendilerinin bir dahli olmadığını söylese de onların 2026 yılı için öngördükleri enflasyon oranıyla, kamu çalışanlarına sunulan teklifin örtüşmesi aslında bu süreçte bu kadar da masum olmadıklarını net bir biçimde gösteriyor. Zaten başkan yardımcılarının açıklamalarına baktığımız zaman aslında 'Geçmişe göre endekslemeyi bırakalım, ileriye yönelik ya da tahminlere bağlı olarak ücret artışlarını belirleyelim' kısmının bu son teklifte oldukça vücut bulduğunu net bir biçimde görüyoruz. İktidar ve Merkez Bankası bu kadar açık bir biçimde yakalanınca kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alarak dün akşam yeni bir teklifte bulundu, dedi ki, 'Biz teklifimizi artırıyoruz; ilk 6 ay için yüzde 11, 2'nci 6 ay için yüzde 7. Bu da yıllık olarak yüzde 18,77 yapar. 'Madem Merkez Bankası enflasyonu yüzde 16 bekliyor, yüzde 18,77'lik bir artış oranı iyi bir oran' diyebilirsiniz. Ama bunu derseniz yanılırsınız. Çünkü Merkez Bankası'nın yüzde 16'lık enflasyon beklentisi, enflasyon tahmin aralığının ortasına denk gelmektedir. Merkez Bankası 2026 yılında enflasyonun yüzde 20 olarak çıkmasının da söz konusu olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla yapılan artış Merkez Bankasının öngördüğünün üzerine çıkan bir artışa denk gelmemektedir. Hala Merkez Bankası enflasyon tahminine paralel bir artışla karşı karşıyayız. Kamu işvereni tarafından yapılan bu artış çok yetersiz" diye konuştu.