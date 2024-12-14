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CHP'den 2025 Bütçesi Eleştirisi: Kayıt Dışılık ve Denetimsizlik Sorunu

CHP'den 2025 Bütçesi Eleştirisi: Kayıt Dışılık ve Denetimsizlik Sorunu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, 2025 bütçesinin kayıtdışılık, denetimsizlik ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu belirterek, bütçenin halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca sanayi sektöründeki sorunlar ve kadın ile gençlerin istihdamda dışlanması gibi konulara da değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor." dedi.

Okakın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 bütçesinin denetimsizlik, kayıt dışılık ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu savundu.

Bütçenin gerçekçi hedeflerden uzak olduğunu öne süren Okakın, "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Sanayi sektöründeki sıkıntılara değinen Okakın, döviz kuru ve enflasyonun girişimcileri umutsuzluğa sürüklediğini belirtti. Kadın ve gençlerin istihdamda dışlandığını söyleyen Okakın, Türkiye'nin inovasyon endeksindeki düşük sıralamasının da bu durumu doğruladığını kaydetti.

Pınar Uzun Okakın, "Emek yoğun bir yapıya hapsedilen sanayimiz, çağdaş mesleklere yönelik yatırımlardan yoksun bırakılmış durumda. İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili sektörlerin payı sadece yüzde 4 seviyesinde." diye konuştu.

"Ödenekler etkin kullanılmıyor"

Okakın, savunma sanayisi ve yüksek teknolojili üretime ilişkin de "Katma değer yaratma iddiası hevesin ötesine geçemiyor. İmalat sanayisinin milli gelirdeki payı düşüyor, ihracat hedefleri küçültülüyor, teknolojik girişimler desteklenmiyor." dedi.

Deprem bölgesinin inşasına yönelik gerekli adımların atılmadığını öne süren Okakın, GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerinde de performans hedeflerinin eksik olduğunu dile getirdi.

Okakın, "Depremden zarar gören bölgelerde kalkınma planlarının olmaması kabul edilemez. Ayrıca kalkınma projelerine aktarılan ödeneklerin etkin kullanılmadığını görüyoruz." dedi.

Pınar Uzun Okakın, 2025 bütçesinin halkın sorunlarına çözüm sunmadığını savunarak, "Bütçeler, politik tercihlerimizin aynasıdır. CHP olarak halkımızın çıkarlarını koruyan, üretimi ve kalkınmayı destekleyen bir bütçe anlayışını savunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
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