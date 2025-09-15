CHP'de Kurultay İptali Davası Hakkında Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istenen davaya ilişkin, "Bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bugünkü dava redde mahkum bir davadır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, parti programı, ekonomi, dış politika ve güvenlik gibi gündem maddeleri görüşüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yücel, CHP'nin adliyede ve mahkemelerde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "'CHP'de kavga var' diyorlar, onlara cevabımızdır; CHP'de kavga yok. CHP'de geçmişin yarışan tarafları, bugün partimize yönelen saldırılara karşı, partimize yapılmak istenen organize kötülüğe karşı bir olmuşlardır. CHP'de kavga yok. CHP'nin önlenemez, engellenemez yükselişini sekteye uğratmak için CHP'de kavga var görüntüsü vermeye çalışan bir iktidar ve o iktidarın işbirlikçileri ve aparatları var" diye konuştu.

'HİÇBİR CHP'Lİ, BABA EVİNE POLİS EŞLİĞİNDE GİRMEZ'

Özgür Çelik'in 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen 38'inci İstanbul Olağan İl Kongresi'nde delegelerin özgür ve hür iradesiyle CHP'nin İstanbul İl Başkanı olarak seçildiğini belirten Yücel, "Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na polis marifetiyle girme ayıbını bu ülkeye yaşattılar. Bu mudur CHP içerisindeki kavga? Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı bir karar, 5 bin polisin yığıldığı İstanbul İl Başkanlığımız, milletvekillerimize, üyelerimize, partimizin evlatlarına karşı kullanılan orantısız güç, sıkılan biber gazı ve kötü muamele. Kendine abilik rolü biçen ama aslında AK Parti yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı. Ne AK Parti'nin kanunsuz emirleri ne bu emirleri yerine getirenler ne de talimatlı yargı kararlarına boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, baba evine polis eşliğinde girmez" ifadelerini kullandı.

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik açılan davayı esastan reddettiğini hatırlatan CHP Sözcüsü Yücel, İstanbul'daki mahkemenin tedbiren verdiği kararın hükümsüz olduğunu söyledi. Delegelerin imzasıyla 21 Eylül'de Olağanüstü Kurultay, 24 Eylül'de ise İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin gerçekleştirileceğini belirten Yücel, delegeler tarafından alınan kararın tamamen teknik, hukuki ve tedbir niteliğinde bir hamle olduğunu dile getirdi.

'KARŞIMIZDA CHP'LİLER DEĞİL İKTİDARIN APARATLARI VAR'

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, CHP 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya da değinen Yücel, "Her şeyden önce, bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bugünkü dava redde mahkum bir davadır. Mahkeme birtakım usulü eksiklikler nedeniyle duruşmayı 24 Ekim tarihine ertelemiş ve bu eksiklerin giderilmesi konusunda ara karar oluşturmuştur. Davacıların, kurultayımızı erteleme talebi reddedilmiştir. Davacıların tedbir talepleri, daha önce 9 kez reddedildiği gibi bugün 10'uncu kez reddedilmiştir. Mahkemece hem 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayımız hem de 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kurultay ve kongre gerçekleştirildikten sonra ilgili seçim kurullarına yazı yazılarak, oy kullanan ve kullanmayan delege listelerinin ve birleştirme tutanaklarının istenmesine karar verilmiştir. Burada şunun özellikle altını çizmek isterim; birileri hep, 'Şikayet eden de edilen de CHP'li' diyor. Bu davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre; taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP'li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP'liler yok, iktidarın aparatları var" açıklamasında bulundu.