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CHP, Asgari Ücret Üzerine Toplandı: 30 Bin Liranın Altına İtiraz

CHP, Asgari Ücret Üzerine Toplandı: 30 Bin Liranın Altına İtiraz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen TBMM kapalı grup toplantısında asgari ücret tartışıldı. Parti üyeleri 22 bin 104 liralık asgari ücreti kabul etmediklerini ve işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından CHP'li milletvekilleri, işçilerin yoğun olduğu yerlerde saha çalışması yapmak üzere gruplar halinde genel merkezden ayrıldı.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, genel merkez önünde gazetecilere, 22 bin 104 liralık asgari ücretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Tahtasız, "30 bin liranın altında bir asgari ücret olursa biz yokuz dedik. Bizler sahada ezilen işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Açlık sınırının altında kalan bu asgari ücreti kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
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