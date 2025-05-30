CHP, Antalya'da Miting Düzenliyor

CHP, Antalya'da Miting Düzenliyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Haziran'da Antalya'da miting gerçekleştirecek. CHP'li yetkililer, mitingin demokrasi ve adalet talepleri için önemli olduğunu vurguladı. Ali Mahir Başarır, erken seçim çağrısında bulunarak halka sandığın getirileceği bir çağrıda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Antalya halkını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Başarır ile Bulut, CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Özel'in 1 Haziran Pazar günü Kepez'de Antalyalılarla bir araya geleceğini dile getiren Başarır, "Antalya, demokrasiye, hukuka, adalete, özgürlüğe inanan yurttaşlarımızın yaşadığı bir şehir. En üst yaylada yaşayan Yörüklerden deniz kenarında yaşayan emekli amcamıza kadar hepsi hakkı, hukuku, adaleti savunuyor." diye konuştu.

CHP'nin de halkın hakkı için illerde miting düzenlediğini anlatan Başarır, "Antalya'da Genel Başkanımızla birlikte Pazar günü 86 milyon için, Silivri'deki tutsaklar için, çiftçiler için, emekliler için, işçiler için, gençler için haykıracağız." dedi.

Kentte ilçeleri gezdiklerini, yurttaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başarır, vatandaşın dertli olduğunu ifade etti.

Erken seçim önerisinde bulunan Başarır, "Bir konuda uzlaşırız, anayasa falan değil, erken seçim konusunda uzlaşırız. Sonbaharın herhangi bir ayında pazar günü getir sandığı. Görelim, 19 Mart İBB'ye yapılan kumpas mı değil mi? Halk karar versin." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut da CHP olarak her hafta İstanbul'da ve farklı illerde miting düzenlediklerini hatırlattı.

Vatandaşın tepkisini göstermek adına mitingleri önemsediklerini vurgulayan Bulut, "Bu mesele bu ülkede yaşayan herkes için, gelecek ile ilgili endişe duyan, demokrasi adına endişe duyan, çocukların burada yaşaması adına endişe duyan, gelirini kaybeden herkes için kıymetli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika
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