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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu.

Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Memur Politika Ekonomi Haberler

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