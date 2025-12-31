Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için uygulanacak vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yüzde 18,95 olarak belirlenmesinin, enflasyonu düşürme hedefine destek sağladığını açıkladı. Maliye politikası ile enflasyonla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."

